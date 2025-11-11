Capa Jornal Amazônia
Política

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

Hannah Franco
fonte

“Mamãe Falei” chama comida paraense de horrorosa durante a COP30 (Reprodução/Instagram)

O ex-deputado Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei” e filiado ao Movimento Brasil Livre (MBL), provocou forte repercussão negativa durante sua participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém. Em publicações nas redes sociais, o ex-parlamentar fez críticas à organização do evento e ofendeu a culinária regional, chamando a comida paraense de “horrorosa”.

Arthur do Val reclamou dos preços da alimentação no espaço da conferência e ironizou os valores cobrados por pratos e bebidas. “Que b**** de evento, que palhaçada. Ficamos uma hora e meia nessa fila, no calor, todo mundo suando. Pagamos 110 reais nessa comida horrorosa, o último peixe do cardápio”, disse o ex-deputado em vídeo.

VEJA MAIS

image Deputados cassados ‘Mamãe falei’ e ‘Boca Aberta’ brigam no meio da rua no Paraná; veja os vídeos
Durante a confusão, Emerson Petriv chegou a dar tapas em Arthur do Val, que abriu um boletim de ocorrência

image Arthur do Val, o 'Mamãe Falei', é cassado por 73 votos a zero na Assembleia Legislativa de São Paulo
O último parlamentar que havia sido cassado pela Alesp foi o ex-deputado Hanna Garib, em 1999. No Twitter, o caso ganhou repercussão com a hashtag 'Tchau, querido'

Ele também criticou a infraestrutura da COP30 e o trabalho da organização. “Aqui é quente, aqui é desorganizado. Um amigo meu já foi em várias COPs e disse que essa é a pior. Não tem internet, é barulhento, não dá pra ouvir o painel, não tem transporte. É tudo caro, é um absurdo, uma vergonha”, completou.

Discussão com ministros durante a COP30

Além das críticas, Arthur do Val se envolveu em discussões com os ministros Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) e Anielle Franco (Igualdade Racial). De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, o ex-deputado abordou a ministra Anielle enquanto ela concedia entrevistas.

A situação gerou um bate-boca entre os dois. “Quando você aprender a cuidar de mulher, você fala comigo, amigo”, disse a ministra. “Eu não sei cuidar de mulher”, respondeu Arthur. “Eu sei que não. Você é assediador”, retrucou Anielle.

A ministra também o chamou de “negacionista”, o que foi negado por Arthur do Val. “O dia que você respeitar as mulheres, eu falo com você. Se quiser um debate de igual para igual, eu debato com você. Mas você não sabe nem falar com mulheres, nunca respeitou mulheres. Pra que você aborda mulheres?”, disse Anielle Franco, encerrando a discussão.

Histórico de polêmicas

Arthur do Val, que ganhou notoriedade como influenciador político e ex-deputado estadual por São Paulo, é conhecido por declarações polêmicas e de tom provocativo. Em 2022, ele foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) após a divulgação de áudios com declarações consideradas misóginas e ofensivas contra refugiadas ucranianas.

Durante uma viagem à Ucrânia, onde dizia atuar na arrecadação de doações, o então deputado enviou mensagens de áudio a amigos em um grupo de conversas online. Nas gravações, ele afirmou que as mulheres ucranianas eram “fáceis porque são pobres” e comparou uma fila de refugiadas à entrada de uma balada.

À época, Arthur do Val admitiu ser o autor dos áudios, mas afirmou que foram “um erro em um momento de empolgação”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
