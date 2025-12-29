Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CNBB critica Congresso e 'juros exorbitantes' em mensagem de ano novo

Entre as críticas dirigidas ao Legislativo federal, a conferência destacou a flexibilização de marcos legais considerados essenciais, ao mencionar a aprovação do projeto que alterou a Lei da Ficha Limpa

Estadão Conteúdo
fonte

Sede da CNBB, em Brasília (DF) (Reprodução / CNBB)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) criticou o Congresso Nacional em sua mensagem institucional de ano novo divulgada nesta segunda-feira, 29. No comunicado, a instituição também afirmou que o pagamento exorbitante de juros e amortizações da dívida pública têm limitado a capacidade do País de investir em áreas essenciais como educação, saúde, moradia e segurança.

Entre as críticas dirigidas ao Legislativo federal, a conferência destacou a flexibilização de marcos legais considerados essenciais, ao mencionar a aprovação do projeto que alterou a Lei da Ficha Limpa.

Embora o texto tenha sido sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vetos aos trechos que reduziam o tempo de afastamento de políticos condenados das disputas eleitorais, entidades que atuam no combate à corrupção avaliam que a mudança pode abrir caminho para a tentativa de retorno à vida pública de políticos cassados ou condenados.

A mensagem também criticou a proposta de emenda à Constituição que busca incluir a tese do marco temporal no texto constitucional, segundo a qual os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A CNBB classificou a tese como um "desrespeito aos povos originários e tradicionais". O tema provocou embates entre o Congresso e o Judiciário, que formou maioria para considerar a tese inconstitucional.

Outro ponto de crítica foi o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que estabelece regras nacionais para os processos de licenciamento. Segundo a CNBB, a proposta ameaça a proteção ambiental. O texto provocou disputas entre o Congresso e o Executivo, após a derrubada de vetos presidenciais. Ambientalistas classificam a iniciativa como "PL da Devastação", enquanto defensores, entre eles representantes dos setores de infraestrutura e do agronegócio, afirmam que o modelo atual é excessivamente burocrático.

A conferência também lamentou a persistência da desigualdade social, o aumento da violência, o uso de drogas, o crescimento das "economias ilícitas" e a perda de decoro e de responsabilidade por parte de autoridades públicas. "Discursos de ódio, manipulação da verdade, violências, radicalismos ideológicos e interesses particulares não podem se sobrepor ao bem comum", afirmou a entidade.

Segundo a CNBB, essas situações "entristecem e preocupam". "No âmbito da convivência democrática, o ano de 2025 foi marcado por profundas tensões e retrocessos sociais, que deixaram feridas abertas no tecido social. Algumas experiências fragilizaram seriamente a confiança nas instituições e desafiaram as pessoas de boa vontade, que acreditam numa sociedade mais justa e fraterna", escreveu.

A entidade reiterou que a democracia, embora imperfeita, é patrimônio da sociedade brasileira e exige cuidado permanente, diálogo e responsabilidade institucional. "A nação precisa reencontrar o caminho da pacificação, do diálogo e do respeito mútuo", afirmou.

Apesar das críticas, a CNBB destacou avanços e avaliou que se dirige ao povo brasileiro com uma mensagem de esperança. "No âmbito da saúde, ficamos felizes com o aumento da taxa média de médicos pelo número de habitantes. No campo econômico, alegramo-nos com a retirada de algumas tarifas norte-americanas sobre vários produtos brasileiros, a estabilidade da inflação, a taxa de desemprego em queda, o relativo crescimento do PIB, o significativo aumento do cooperativismo e a abertura de novos mercados internacionais", ponderou.

A conferência também reconheceu esforços do Brasil na busca por respostas coletivas à crise climática e ao cuidado ambiental. O texto cita a realização da COP-30, em Belém, no Pará, e a consolidação da liderança do País em energias renováveis. Segundo a entidade, a Igreja se colocou como colaboradora no debate, sem atuar como protagonista político.

A CNBB afirmou que houve aumento significativo do investimento privado em sustentabilidade, em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). "Os movimentos populares se alegram, sobretudo, com a realização do Plebiscito Popular sobre a redução da jornada de trabalho e a taxação proporcional à riqueza", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANO NOVO/CNBB/MENSAGEM/JUROS/CONGRESSO/CRÍTICA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Bolsonaro

Decisão foi publicada nesta quinta-feira (1º)

01.01.26 10h23

POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar ao STF

O advogado destacou o 'agravamento' do quadro de saúde do ex-presidente, que está internado desde o dia 24 de dezembro

01.01.26 9h24

'VALE CHAMPANHE'

Servidores do Senado recebem 'extra' de até R$ 300 mil para festas de fim de ano

Beneficiando 800 servidores da casa, o 'vale champanhe' custou R$ 46 milhões

31.12.25 17h43

INTERNAÇÃO

Internado, Bolsonaro pede remédio antidepressivo antes do Ano-Novo

Equipe médica do ex-presidente informou que tratamento foi iniciado e que alta está prevista para esta quinta-feira (1º/1)

31.12.25 16h41

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

agressões

Carla Zambelli foi agredida por detentas mais de uma vez em prisão na Itália, diz senador

A rotina de agressões veio à tona primeiro por meio de Magno Malta

26.12.25 16h18

recuperação

Carlos Bolsonaro lista doenças do pai após Moraes recusar prisão domiciliar

O ex-vereador também citou a existência de problemas de saúde os quais Bolsonaro está sendo tratado desde a quarta-feira, 24

26.12.25 16h02

Política

Feriados e pontos facultativos para 2026 no Pará; veja a lista completa

Governo do Pará divulga decreto com os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2026

22.12.25 18h31

POLÍTICA

Otto Alencar Filho renuncia ao mandato de deputado federal e Câmara convoca Charles Fernandes

Deputado tomou posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA)

27.12.25 7h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda