Lula assiste a carnaval de Salvador e ouve gritos de 'olê, olê, olá, Lula' e 'sem anistia'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assiste ao carnaval de Salvador neste sábado, no camarote do governo do Estado. O governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um trio elétrico para em frente ao local. Em um momento, o trio puxa o coro "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", que faz referência ao jingle "Lula lá", adotado por Lula na primeira campanha presidencial que disputou, em 1989. Em seguida, os cantores gritam "sem anistia", lembrando as manifestações do ano passado contra o projeto de lei da dosimetria.

Pelo vídeo, não é possível reconhecer o artista responsável. Lula está acompanhando o circuito Osmar, do Campo Grande, o mais tradicional do carnaval baiano. No domingo, 15, ele vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Rio. O samba-enredo da agremiação homenageia o presidente.

