Médicos finalizam procedimento para amenizar crises de soluço de Bolsonaro, diz Michelle
Bolsonaro passou pelo primeiro procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico do sábado, 27
Terminou por volta das 15h05 desta segunda, 29, o procedimento ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido com vistas a amenizar as crises de soluço do ex-chefe do Executivo. A informação foi divulgada pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, em seu perfil no Instagram.
Na postagem, Michelle disse estar aguardando a subida do marido para o quarto no Hospital DF Star, em Brasília-DF. O procedimento durou cerca de uma hora.
Jair passou pelo primeiro procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico do sábado, 27. Na ocasião, o procedimento foi focado no nervo direito. Hoje, o tratamento focou no lado esquerdo do nervo.
Mais cedo, um dos filhos do ex-presidente, Jair Renan, esteve no hospital para ver o pai. Ao sair, disse a jornalistas: "Meu pai não está bem, se estivesse bem não estava fazendo a cirurgia"
