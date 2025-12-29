Bolsonaro é submetido a novo procedimento médico nesta segunda-feira; entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a novo procedimento médico nesta segunda-feira, 29. Ele está internado no Hopistal DF Star na capital federal, onde já fez cirurgia no Natal.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro estava detido em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Após perícia médica, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a internação para a realização da cirurgia.

O ex-presidente passou por um novo procedimento, no sábado, 27, para tratar a crise de soluços, dois dias após ser submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília. Os médicos do ex-presidente informaram que o procedimento foi necessário em razão de Bolsonaro ter enfrentado uma forte crise de soluço na noite de sexta-feira, que gerou dificuldades para dormir.

Boletim médico divulgado no domingo, 28, informou que um novo procedimento seria feito nesta segunda. "Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços", informou o boletim.

O que é hérnia inguinal bilateral e como é a cirurgia

A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.

Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.

A cirurgia, como apontou anteriormente ao Estadão o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse "buraco".