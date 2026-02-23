Capa Jornal Amazônia
Mulher de operador da Conafer passa mal e depoimento na CPI do INSS é interrompido

Ingrid Pikinskeni Morais Santos chorou enquanto respondia a perguntas do relator da comissão

Estadão Conteúdo

A CPI do INSS encerrou o depoimento de Ingrid Pikinskeni Morais Santos, mulher de Cícero Marcelino de Souza Santos, operador financeiro da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) antes do previsto nesta segunda-feira, 23. Ela chorou enquanto respondia a perguntas do relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), sobre a relação dela com a entidade, uma das envolvidas no esquema de descontos ilegais de aposentadorias.

Presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), interrompeu a sessão para que ela fosse atendida por uma equipe médica. Um laudo ainda será emitido, mas o parlamentar já confirmou que a depoente não falará mais ao colegiado.

Ingrid recebeu repasses de Cícero Marcelino, alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal. Os valores eram oriundos de descontos associativos efetuados pela Conafer. No Congresso, ela afirmou não conhecer a origem dos recursos e acreditar que seu marido era um empresário bem-sucedido.

Perguntada se não estranhou o enriquecimento repentino do cônjuge e sobre a origem da renda dele, ela disse: "Consultoria, administrativo. Ele sempre foi vendedor".

Gaspar questionou o fato de Cícero Marcelino não ter formação superior. "Ele ia prestar consultoria do quê?", perguntou. A depoente respondeu: "Da vida". Nas duas perguntas seguintes, ela usou o direito ao silêncio, mas o fez com a voz embargada. Viana, então, interrompeu o depoimento, que não foi retomado.

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPI

CONAFER/ESPOSA/DEPOIMENTO/INTERRUPÇÃO
