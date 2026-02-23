Mendonça se reúne com equipe da PF e também recebe defesa de Vorcaro para discutir caso Master

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça realizou duas reuniões nesta segunda-feira, 23, para discutir a investigação sobre suspeitas de irregularidades no Banco Master.

No início da tarde, Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo, recebeu a equipe de advogados de Daniel Vorcaro, o dono do banco. Eles haviam pedido uma agenda com o ministro para expor os argumentos da defesa sobre o caso.

Por volta das 17h, uma equipe de delegados da Polícia Federal compareceu ao gabinete do ministro para conversar sobre as investigações. Eles relataram ao ministro o andamento do caso até o momento e discutiram uma relação de todos os processos relacionados ao caso Master que estão tramitando no STF.

A conversa durou cerca de duas horas e meia, com a presença dos investigadores do caso. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, está em viagem ao exterior e não compareceu.

Em nota, o STF afirmou que o encontro serviu para discussão dos desdobramentos do caso do Master na Corte.

"Durante a audiência, a Polícia Federal apresentou um relato atualizado sobre o estágio das apurações. O encontro também serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro", diz a nota.

Em uma decisão proferida na semana passada, o ministro já havia reduzido o sigilo do caso e autorizado a retomada de diligências da PF e a ampliação da equipe de peritos para análise dos itens apreendidos nas duas fases da Operação Compliance Zero.

Agora, a expectativa é de que os investigadores finalizem nas próximas semanas o primeiro inquérito, que apura suspeitas de irregularidades na oferta de compra do Master pelo Banco de Brasília - barrada pelo Banco Central -, e ampliem a apuração de novas frentes que já estão abertas, como as suspeitas de irregularidades na contratação de influenciadores para atacar autoridades públicas.

Na última sexta-feira, 20, em outra ação que contraria os procedimentos adotados pelo ministro Dias Toffoli enquanto estava no comando das apurações do Master, Mendonça também liberou o acesso de dados sigilosos de Vorcaro à CPI do INSS, ressaltando que as autoridades com acesso ao material devem se comprometer a manter o sigilo dele.

Mendonça assumiu a relatoria do caso Master no STF no último dia 12, após Toffoli deixar o posto.

A decisão, anunciada em nota conjunta pelos dez ministros da Corte, veio após a Polícia Federal entregar ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório com citações a Toffoli nas investigações. Mendonça também é o relator das investigações de fraudes no INSS na Corte.