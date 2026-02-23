Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mendonça se reúne com equipe da PF e também recebe defesa de Vorcaro para discutir caso Master

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça realizou duas reuniões nesta segunda-feira, 23, para discutir a investigação sobre suspeitas de irregularidades no Banco Master.

No início da tarde, Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo, recebeu a equipe de advogados de Daniel Vorcaro, o dono do banco. Eles haviam pedido uma agenda com o ministro para expor os argumentos da defesa sobre o caso.

Por volta das 17h, uma equipe de delegados da Polícia Federal compareceu ao gabinete do ministro para conversar sobre as investigações. Eles relataram ao ministro o andamento do caso até o momento e discutiram uma relação de todos os processos relacionados ao caso Master que estão tramitando no STF.

A conversa durou cerca de duas horas e meia, com a presença dos investigadores do caso. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, está em viagem ao exterior e não compareceu.

Em nota, o STF afirmou que o encontro serviu para discussão dos desdobramentos do caso do Master na Corte.

"Durante a audiência, a Polícia Federal apresentou um relato atualizado sobre o estágio das apurações. O encontro também serviu para apresentação à Polícia Federal da lista dos processos da Operação Compliance Zero e desdobramentos correlatos que tramitam na Corte sob a relatoria do ministro", diz a nota.

Em uma decisão proferida na semana passada, o ministro já havia reduzido o sigilo do caso e autorizado a retomada de diligências da PF e a ampliação da equipe de peritos para análise dos itens apreendidos nas duas fases da Operação Compliance Zero.

Agora, a expectativa é de que os investigadores finalizem nas próximas semanas o primeiro inquérito, que apura suspeitas de irregularidades na oferta de compra do Master pelo Banco de Brasília - barrada pelo Banco Central -, e ampliem a apuração de novas frentes que já estão abertas, como as suspeitas de irregularidades na contratação de influenciadores para atacar autoridades públicas.

Na última sexta-feira, 20, em outra ação que contraria os procedimentos adotados pelo ministro Dias Toffoli enquanto estava no comando das apurações do Master, Mendonça também liberou o acesso de dados sigilosos de Vorcaro à CPI do INSS, ressaltando que as autoridades com acesso ao material devem se comprometer a manter o sigilo dele.

Mendonça assumiu a relatoria do caso Master no STF no último dia 12, após Toffoli deixar o posto.

A decisão, anunciada em nota conjunta pelos dez ministros da Corte, veio após a Polícia Federal entregar ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório com citações a Toffoli nas investigações. Mendonça também é o relator das investigações de fraudes no INSS na Corte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/STF/MENDONÇA/PF/VORCARO/DEFESA/REUNIÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Valdemar diz a empresários que Michelle não foi consultada sobre candidatura de Flávio

23.02.26 21h47

Após fala de Nikolas, esposa de Eduardo sai em defesa do marido: 'Decisões difíceis têm peso'

23.02.26 21h47

Mendonça se reúne com equipe da PF e também recebe defesa de Vorcaro para discutir caso Master

23.02.26 21h38

depoimento

Mulher de operador da Conafer passa mal e depoimento na CPI do INSS é interrompido

Ingrid Pikinskeni Morais Santos chorou enquanto respondia a perguntas do relator da comissão

23.02.26 20h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda