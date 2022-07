Deputados cassados ‘Mamãe falei’ e ‘Boca Aberta’ brigam no meio da rua no Paraná; veja os vídeos

Os ex-deputados Emerson Petriv (Pros-PR), conhecido como “Boca Aberta” e Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, ambos cassados, brigaram no meio da rua, em Londrina, no Paraná, durante uma manifestação de membros do Movimento Brasil Livre (MBL). Na confusão, Boca Aberta chegou a dar tapas em Mamãe Falei, que abriu um boletim de ocorrência por agressão física. As informações são da CNN Brasil.

Vários vídeos publicados na internet mostram o momento da briga. Assista

Os dois políticos envolvidos na briga tiveram os mandatos cassados. Arthur do Val perdeu a cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo em maio, após envio de áudios sexistas sobre ucranianas. Já Boca Aberta perdeu o mandato na Câmara dos Deputados em setembro do ano passado, após a casa seguir decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi considerado inelegível por uma condenação criminal por denunciação caluniosa e pela cassação do mandato dele como vereador da Câmara de Londrina, em 2017.

Nas imagens, é possível ver Boca Aberta partindo pra cima de Arthur do Val: “Você vir de São Paulo até aqui, merece levar tapa na cara", dizia o ex-deputado federal.

“Fomos vítimas de uma forte agressão não só do deputado, mas dos capangas dele também. Já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis”, disse mamãe Mamãe Falei, em vídeo publicado no YouTube.

Boca Aberta também se manifestou, afirmando que foi abordado por três membros do MBL e um “segurança armado” que tentaram agredi-lo. “Fomos pra delegacia, fizemos um boletim de ocorrência. Fiquei acuado. Veio quatro elementos tentar me agredir. Tentaram pegar o microfone”, afirmou o ex-deputado federal.

Porém, Arthur do Val alega que ele e o grupo que o acompanhava foram questionar os gastos parlamentares de Boca Aberta e seu filho, Boca Aberta Júnior.