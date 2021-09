Boca Aberta tem mandato cassado após Câmara reconhecer decisão do TSE

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do deputado Boca Aberta (PROS-PR), foi reconhecida nesta quinta-feira, 16, pela Mesa da Câmara dos Deputados. Dessa forma, o agora ex-parlamentar perdeu definitivamente o mandato. As informações foram divulgadas pelo Globo.

Boca Aberta teve o diploma de deputado cassado pelo tribunal em 24 de agosto, a Corte o considerando inelegível pela condenação por quebra de decoro parlamentar pela Câmara de Vereadores de Londrina, em 2017. A decisão torna Boca Aberta inelegível por oito anos pelo enquadramento na Lei da Ficha Limpa.