'São fáceis, porque elas são pobres', diz o deputado Arthur do Val, em tom sexista, sobre ucranianas

Em defesa da cidadania

Hoje tem “Ação Mulher Cidadã”, na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém. A promoção é do “Territórios pela Paz”.

Risco de acidentes

Sem fiscalização rigorosa, os ciclistas trafegam pela pista exclusiva do BRT de Belém sem serem incomodados.

"São fáceis, porque elas são pobres.”

O comentário sexista sobre as mulheres ucranianas é atribuído ao deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como “Mamãe Falei”. O parlamentar é membro do Movimento Brasil Livre (MBL) e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos. As declarações teriam sido dadas por Arthur do Val durante viagem à Ucrânia em mensagens de áudio enviadas a integrantes do MBL. Ele disse ter viajado para enviar doações para refugiados

ucranianos após a invasão da Rússia ao país.

RIFA

Pistola

A Corregedoria Geral da Polícia Militar (PM) do Estado do Pará instaurou inquérito policial militar para apurar irregularidades cometidas por policiais que tentaram fazer a rifa de uma pistola G2C40. No material de divulgação, os organizadores da rifa informam que o dinheiro arrecadado seria usado para construir um espaço para o Grupamento Tático Operacional da PM no município de Breves, no Arquipélago do Marajó.

EXONERAÇÃO

Informado sobre a rifa, o comandante-geral da PM do Pará, coronel José Dilson Junior, exonerou o tenente-coronel Marco Antônio Nogueira Barbosa da função de comandante do 9º Batalhão da PM em Breves. Nogueira foi transferido para o Departamento de Pessoal da PM no distrito de Icoaraci, em Belém.

Crime

O promotor militar Armando Brasil afirma que a rifa da pistola fere a legislação brasileira já que a venda de armas de fogo só pode ser feita por pessoas jurídicas autorizadas pelo Exército ou Polícia Federal. Os “promotores do evento” infringiram dispositivo do Estatuto do Desarmamento que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas.

UFPA

Reoferta

Uma novidade no processo seletivo deste ano da Universidade Federal do Pará (UFPA) surpreendeu, de maneira positiva, os candidatos aprovados e não classificados no primeiro listão divulgado pela instituição de ensino superior. Logo após o primeiro resultado, a UFPA disponibilizou, em reoferta, cerca de 900 vagas não preenchidas aos candidatos em lista de espera. Ontem, a UFPA divulgou novo listão de reoferta, com 698 nomes de calouros. Ainda há 172 vagas a serem preenchidas na próxima reoferta.

Presencial

E, para os calouros e veteranos que torciam pelas aulas presenciais, uma boa notícia. O grupo de trabalho criado pela UFPA para avaliar as ações institucionais diante da pandemia de covid-19 emitiu nota técnica informando que os campi estão sob bandeiramento verde. Na prática, isso significa que as atividades presenciais poderão ser retomadas. O uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação seguem obrigatórios. O grupo de trabalho avaliou ser possível mudar o bandeiramento em razão da “redução continuada” no número de casos de covid-19 no Pará.

COSANPA

Greve

Trabalhadores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciaram que entrarão em greve a partir da zero hora desta quarta-feira, 9. A paralisação é por tempo indeterminado. Os servidores reivindicam cumprimento do acordo coletivo de trabalho, no que se refere às cláusulas de reposição salarial e negociação em torno do valor do tíquete-alimentação. Os dois pontos foram discutidos na data-base de 2021. O Sindicato dos Urbanitários afirma que o acordo previa uma volta às negociações no mês de novembro do ano passado, o que não aconteceu.

BOTÃO

Pânico

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, um projeto de lei determina a instalação do chamado “botão do pânico” em ônibus e micro-ônibus do transporte público de passageiros. Ainda em tramitação, o projeto prevê que o equipamento esteja disponível para ser acionado de modo discreto e silencioso pelo condutor ou cobrador, em caso de perigo, para informar a localização do veículo à polícia. O Projeto de Lei 242/2018, do ex-senador Cássio Cunha Lima, só foi colocado em votação em fevereiro deste ano e não recebeu emendas. O texto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.

Redução

Para o relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES), a medida, se aprovada, ajudará a inibir a ação de criminosos e, consequentemente, a reduzir o número de assaltos em transportes coletivos que, no Pará, somaram 87 ocorrências somente no ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). No entanto, a Segup diz que esse dado representa uma queda de 28,6% em relação a 2020, quando foram computados 122 roubos a ônibus e micro-ônibus em todo o Estado, e uma redução ainda maior, de 87,4%, se comparado a 2019, quando houve registro de 470 ocorrências.

Em Poucas Linhas

► A segunda edição do projeto “Na praça com Maria” será encerrada hoje. O evento faz parte do calendário oficial do Círio de Nazaré 2022. Hoje, a partir das 18h, a programação mariana contará com apresentações de Afonso Cappelo, Mahrco Monteiro e Comunidade Shalom. E a imagem peregrina da Virgem de Nazaré estará no altar central da Praça Santuário. Em cumprimento aos protocolos de segurança sanitária contra a covid-19, a Diretoria da Festa de Nazaré fará controle rigoroso do acesso à Praça Santuário. O uso de máscaras é obrigatório.

► A obra do violonista Sebastião Tapajós pode ser reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará. O projeto proposto pela deputada estadual Dilvanda Faro (PT) já tramita na Assembleia Legislativa do Pará. Nascido no município de Santarém, no oeste paraense, Tapajós morreu em 2021 e deixou mais de 60 álbuns gravados.

► O empresário Bruno Ferreira foi reeleito para a presidência do Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizáveis, Limpeza e Conservação Ambiental (Seac) do Pará para o quadriênio 2022-2026. O sindicato é responsável por fomentar um dos setores que mais emprega no país, o de terceirizáveis. No Pará, apesar da pandemia, foram gerados, nos últimos dois anos, mais de 25 mil postos de trabalho para os segmentos em que o Seac atua, sendo 15 mil só na Região Metropolitana de Belém.

► De olho no mês dedicado à mulher, no retorno aos trabalhos na Câmara Municipal de Belém, na última semana, a vereadora Bia Caminha (PT) protocolou 30 projetos de leis que contemplam as pautas feministas, educacionais, combate ao racismo, assistência social, preservação do meio ambiente e da comunidade LGBTQIA+.