Arthur do Val, o 'Mamãe Falei'. é cassado por 73 votos a zero na Assembleia Legislativa de São Paulo

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (17) a cassação do mandato do ex-deputado estadual Arthur do Val (União Brasil).A cassação significa que ele perderá os direitos políticos por oito anos, segundo a Lei da Ficha Limpa.

Todos os 73 deputados que participaram da sessão decidiram pela cassação, por unanimidade. Era preiso que apenas 48 parlamentares votassem a favor da cassação, entre os 94 deputados estaduais da Alesp.

Conhecido como ‘Mamãe Falei’, Arthur do Val é o primeiro deputado cassado pela Alesp em mais de 23 anos. O último parlamentar que havia sido cassado pelo Legislativo Paulista foi o ex-deputado Hanna Garib, em 1999, que era acusado de fazer parte da chamada "máfia dos fiscais" da cidade de São Paulo, na época que era vereador da capital.