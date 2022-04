Conselho de Ética da Alesp aprova pedido de cassação do deputado Arthur do Val, o 'Mamãe Falei'

A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur do Val (União Brasil), conhecido como Mamãe Falei, nesta terça-feira (12) por quebra de decoro parlamentar. Arthur do Val disse em um programa no YouTube que se “caísse” - se fosse cassado - cairia atirando.

Os nove membros do conselho acataram o parecer do relator Delegado Olim (PP). Para ser cassado, o relatório do conselho deve ser votado em Plenário, em forma de projeto de lei, e ter o acolhimento da maioria simples dos 94 deputados estaduais.

VEJA MAIS

“Eu fui meio que tirado porque vou ser cassado amanhã (terça-feira, 11). Eu vou ser cassado. Tem [grandes possibilidades]. Então, eu vou para cima e vou falar a minha versão. E vou cair atirando. Se for para cair, vou cair atirando. Se cortarem a minha cabeça, vai (sic) nascer três no lugar. A gente sabe que não é sobre o que eu falei, e sim sobre quem eu sou”, disse o parlamentar em um programa no Youtube.

"Isso é um precedente horroroso para a nossa democracia: cassar um deputado por um áudio privado, sem crime e sem direito de defesa. Cara, é um absurdo completo. E muito provavelmente, isso [a cassação] deve acontecer. A sinalização que a gente tem, é de que vai acontecer", avaliou.