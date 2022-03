Diplomata da Ucrânia critica fala machista de Arthur do Val sobre ucranianas: ‘inaceitáveis’

Durante uma coletiva concedida neste sábado, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, comentou sobre o áudio vazado do deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como “Mamãe Falei”, em que ele faz declarações machistas e misóginas sobre mulheres ucranianas. "Os comentários [do parlamentar] são inaceitáveis, dessa natureza são inaceitáveis", disse. As informações são do G1 Nacional.

Porém, ele avalia que a fala não deve interferir na relação da Ucrânia com o Brasil, por não se tratar de uma declaração oficial. “Isso não é uma declaração oficial do Brasil. Eu entendo [que a declaração] foi feita em uma conversa do parlamentar”.

Entenda o caso

Arthur do Val estava em viagem à Ucrânia para arrecadar doações para refugiados e enviou o áudio a um grupo privado. Em entrevista, ele argumentou que o que falou "foi um erro, em um momento de empolgação".

Depois que os áudios viralizaram nas redes sociais, o deputado também pediu desculpas pelas declarações e anunciou a retirada de sua pré-candidatura, pelo Podemos, ao governo de São Paulo nas eleições deste ano.