Namorada do deputado ‘Mamãe, Falei’ termina relação após áudios sexistas sobre ucranianas

A enfermeira Giulia Blagitz decidiu usar as redes sociais para terminar a relação com o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos), conhecido como “Mamãe Falei”. A decisão foi após a repercussão negativa dos áudios sexistas sobre as ucranianas refugiadas feitos por Arthur.

“Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur, gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos. Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: o amor foi real e sempre será! Obrigada por tudo que vivemos!”, disse ela.

A publicação foi feita na noite de sexta-feira (4). (Reprodução / Redes sociais)

A publicação foi feita nos stories do instagram de Giulia, por volta das 19h15 de sexta-feira (4), enquanto o parlamentar ainda estava em voo da Ucrânia para o Brasil.

Relembre o caso

O deputado Arthur do Val estava na Ucrânia, sob o pretexto de auxiliar a resistência local contra a invasão russa, quando enviou áudios a colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) comentando, entre outras coisas, que as refugiadas ucranianas “são fáceis, porque são pobres”.

Nas mensagens, às quais a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, teve acesso, o parlamentar afirma também que a fila de baladas brasileiras “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”.