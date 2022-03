'Foi machista': deputado Arthur do Val se desculpa após fala sexista contra refugiadas da Ucrânia

Em viagem à Ucrânia, o deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos), conhecido como “Mamãe, Falei”, enviou áudios a colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) com uma série de comentários sobre as ucranianas refugiadas, entre eles, a de que elas seriam “fáceis, porque são pobres”. Ao voltar ao Brasil, o deputado reconheceu a fala machista.

Segundo informações do portal Metrópoles, ainda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Arthur do Val declarou aos jornalistas que falou algo errado em um momento de empolgação: “Foi errado, não é isso o que eu penso. Falei besteira! Sou homem para assumir. Foi um áudio machista, assumo, peço desculpas a todas as mulheres”.

VEJA MAIS

Em gravação feita pelo colunista Igor Gadelha, no aeroporto, Arthur do Val se justifica dizendo que o áudio foi enviado a um grupo privado e teria ocorrido em um momento de descontração, quando ele teria cruzado a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia. “Eu mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que eu fui fazer outra coisa”, explica.

A coluna do Metrópoles teve acesso, ainda, a outros áudios, nos quais o parlamentar comenta que a fila de baladas brasileiras “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”.