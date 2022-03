Deputado Mamãe Falei está fora do Podemos e do MBL após áudios sexistas

O Podemos acatou o pedido do deputado estadual Arthur do Val para se desfiliar do partido, que, aproveitou esta terça-feira (8) o Dia Internacional da Mulher, para acatar a solicitação. A decisão vem depois da divulgação de áudios sexistas em que diz que mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres". No início da tarde desta terça, o parlamentar também anunciou a saída do Movimento Brasil Livre (MBL). As informações são da Agência Estado.

"A legenda recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em cassação do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias", afirmou o Podemos em nota.

Entenda o caso

O pedido de saída veio após, na segunda-feira (7), o partido ter aberto procedimento disciplinar interno para avaliar um pedido de expulsão do deputado protocolado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin.

"Não quero que o partido seja forçado a me aceitar lá dentro, se o partido não me quiser, eu saio", disse do Val.