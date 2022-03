'O contexto em que isso foi pronunciado denota desprezo pelas mulheres', diz presidente da OAB em SP

Contra a violência

O governo estadual lançará, hoje, uma ferramenta para ampliar o combate à violência contra a mulher no Pará.

Mais tempo

O prazo de inscrição de projetos culturais para o programa “Semear” deste ano foi prorrogado até o próximo dia 18.

Patrícia Vanzolini, presidente da OAB em São Paulo (J.Bosco)

"O contexto em que isso foi pronunciado denota desprezo pelas mulheres, pela situação de guerra, pela miséria, além da indução quase explícita ao turismo sexual.”

Foi o que afirmou, ontem, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo, Patrícia Vanzolini, ao informar que a entidade de classe vai protocolar uma representação pedindo a apuração e eventual punição do deputado estadual Arthur Do Val (Podemos-SP). Em viagem à Ucrânia, o parlamentar gravou um áudio dizendo que as ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

PROCURADORES

Eleição

O procurador-geral da República, Augusto Aras, expediu ofício para nomear os procuradores regionais que vão fiscalizar as eleições gerais deste ano no Estado do Pará. O trabalho será coordenado pelo procurador regional eleitoral José Augusto Torres Potiguar, que passará a ser auxiliado por Alan Rogério Mansur Silva, Bruno Araújo Soares Valente e Nayana Fadul da Silva. A nomeação já está em vigor e eles ficarão na função até dezembro de 2022.

IPTU

Prazo

Contribuintes da capital paraense interessados em quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022, em cota única e com o desconto de 7%, devem ficar atentos ao prazo que termina nesta quinta-feira, 10. O mesmo vale para o pagamento da segunda parcela do tributo.

Orientação

Em Belém, cerca de 268 mil imóveis estão cadastrados no IPTU. Até o final de fevereiro, quase 69 mil contribuintes já haviam quitado o imposto e 35,9 mil optaram pelo parcelamento do IPTU. Para quem não recebeu o carnê, a orientação da Secretaria Municipal de Finanças é acessar o documento no site do órgão.

IMPOSTO DE RENDA

Instabilidade

E a Receita Federal abriu ontem o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, mas quem correu para prestar contas com o Leão no primeiro dia enfrentou instabilidade no sistema. À coluna, muitos contadores informaram ter tido dificuldades para acessar o site. O problema pode ter sido causado pela corrida dos usuários nesta segunda-feira. Neste ano, a Receita espera receber 34,1 milhões de declarações. O prazo terminará no dia 29 de abril e o governo federal já anunciou que não haverá prorrogação.

SAÚDE

Mulher

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial da Prefeitura de Belém estará ancorada, hoje, na área do Ver-o-Peso, oferecendo serviços como coleta de material para exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, verificação de pressão arterial e glicemia e consulta de enfermagem. O atendimento faz parte da programação do município para marcar o Dia Internacional da Mulher. Os serviços estarão disponíveis das 8h às 12h.

MINERAÇÃO

Mudança

O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) pretende eleger, em chapa única, o diretor-presidente da Mineração Rio do Norte (MRN), Guido Germani, para comandar a entidade patronal nos próximos anos. A eleição ocorrerá ainda este mês e o nome, que é aposta da entidade, terá a missão de fortalecer o sindicato e ampliar a interlocução do setor mineral junto ao Governo do Estado.

MOTORISTA

Processo

O Ministério Público Federal (MPF) processou um motorista que divulgou informações sigilosas sobre a operação “Muiraquitã 2”, realizada em agosto do ano passado para combater o avanço dos garimpos ilegais na Terra Indígena Kayapó, no sudeste paraense. O denunciado foi contratado pelo Exército para dirigir o ônibus que transportaria tropas de Marabá até Cumaru do Norte, onde a operação seria iniciada. Mas, o motorista gravou vídeo sobre os trabalhos e compartilhou via WhatsApp. Entre os prejuízos causados, o MPF destacou a obstrução da entrada de Cumaru do Norte pela população que, ao saber da operação, dificultou o acesso ao município. Além disso, garimpeiros ocultaram e danificaram escavadeiras hidráulicas usadas na mineração ilegal, diz o MPF.

LUTA

Marajoara

Deverá ser votado, hoje, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o Projeto de Lei 06/2021, que torna a luta marajoara integrante do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará. A iminente aprovação na Alepa da proposição, de autoria do deputado Raimundo Santos (Patriota), criou expectativas por praticantes dessa arte marcial que, de tão antiga, segundo especialistas, antecede à própria chegada dos búfalos na região do Marajó. A expectativa do parlamentar é de aprovação, em segundo turno e também em redação final, para ser encaminhado de imediato para a sanção do governador Helder Barbalho.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Justiça do Pará fará, hoje, a entrega da medalha “Desembargadora Lydia Dias Fernandes”, a treze mulheres que se destacaram por suas contribuições ao Judiciário paraense. A homenagem é parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. A medalha foi criada em reverência à desembargadora Lydia Dias Fernandes, primeira mulher a presidir um tribunal de Justiça em todo o Brasil.

► A vereadora de Belém Bia Caminha (PT) deve cobrar uma resposta da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) ao pedido de providências urgentes para evitar prejuízos aos usuários do transporte público de algumas linhas de ônibus urbanos que estão com a frota reduzida.

► O contador, professor universitário, escritor e autodenominado “nerd” André Charone lançará nesta sexta-feira, 11, o livro “Negócios de Nerd”. A sessão de autógrafos será às 18h, dentro da programação da Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia, na Fundação Cultural do Pará (Centur), em Belém.

► O Sindicato dos Médicos do Pará preparou uma série de eventos especiais para comemorar a “Semana da Mulher”. Hoje será exibido o filme “Estrelas Além do Tempo”, dirigido por Theodore Melfi.

► Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, será realizada, hoje, a partir das 19h, na Cas’Amazônia, em Belém, a programação “Quem é a Mulher da Amazônia? Experiências de luta na cidade e na floresta”. As convidadas são a artista e jornalista Priscila Duque, a travesti multiartista e professora Gabriela Luz e a escritora indígena Márcia Kambeba. A apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 e o uso de máscara serão obrigatórios para acesso ao local do evento, cuja entrada é gratuita.