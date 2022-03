Líder do MBL grita, chama palavrão e arremessa caneca ao defender Mamãe Falei: ‘Acorda, c***lho!’

Bastante exaltado e disparando palavrões, o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, demonstrou durante uma live que está revoltado com a possibilidade de cassação do mandato de Arthur do Val (Podemos), conhecido como Mamãe Falei, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Além do uso de palavras de baixo calão, Renan batia na mesa e chegou a arremessar uma caneca.

“Ele fez merda, agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte: é comparável um cara falar merda e ser cassado a um ladrão roubar o teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque baseado no teu medo, no teu espanto com as declarações dele, os vagabundo estão se movimentando e o Arthur vai perder o mandato”, declarou o líder do MBL.

VEJA MAIS

Áudio vazado de Arthur do Val com conteúdo sexista sobre mulheres ucranianas geraram diversas críticas. Além de perder espaço no palanque de Sérgio Moro, pré-candidato à Presidência, ele tornou-se alvo de um processo disciplinar no Podemos que pode levar à sua expulsão do partido e 37 deputados pediram a sua cassação na Alesp.

“F***-se as eleições. Eu não quero ir para a eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora precisando de ajuda porque vão cassar o mandato dele e ele não vai poder se eleger por oito anos. Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. Acorda, c***lho”, revoltou-se Renan. “Vai deixar ele ser cassado? Amanhã é o Kim (Kataguiri, deputado federal), depois é o Rubinho (Nunes, vereador de São Paulo)!", completou;

APOIO

Ao mesmo tempo, as lideranças do MBL têm convocado os membros do grupo a uma ofensiva virtual contra postagens a respeito do deputado estadual Arthur do Val.

"O que dá para fazer agora? Vocês precisam ir para o Twitter. Vocês precisam fazer o combate nas postagens de pessoas que estão atacando a gente. E nas nossas próprias postagens. Vocês têm que postar várias coisas no Twitter", afirma Renan Santos. Para ele, é um absurdo o que está acontecendo. “E outra coisa, teve esse fato novo, a cassação do Kim [Kataguiri] começou a andar. Isso é um lance de tiragem do jogo. Precisamos atuar nisso agora", completou.

Em um áudio, Ricardo Almeida, coordenador do MBL na Bahia e um dos gestores da Academia MBL (plataforma de cursos do grupo), diz que passará uma "missão" para os apoiadores na crise. Para ele, o grupo está sofrendo um ataque duríssimo, com a possibilidade de cassação do mandato do Arthur do Val, “que é um dos melhores parlamentares que a gente tem e um dos melhores quadros do MBL. E isso é muito sério. Estão fazendo uma campanha contra ele", defende Almeida.

"O que a gente vai pedir para vocês, veteranos da Academia MBL? Que vocês, em todos os posts, em todos os lugares que houver comentários sobre o Arthur do Val, seja no G1, seja no Instagram, seja em perfis de outras pessoas, que vocês comentem defendendo o Arthur. A gente está sob pressão e quer muito a ajuda de vocês agora. Missão da Academia MBL. Onde vocês estiverem e virem que estiver tendo um ataque, vocês defendam o Arthur", conclui.

O MBL confirmou a autoria do áudio de Almeida. "Trata-se de uma instrução para a militância do movimento reagir à campanha desproporcional contra Arthur do Val. Sabendo que o deputado já barrou aumento de impostos, reduziu salários da Assembleia durante a pandemia e sempre apresentou um excelente trabalho, é esperado que haja sim uma defesa por parte dos apoiadores, visto que a cassação é completamente descabida", diz nota do Movimento.

Saída

Em vídeo publicado nesta terça, o deputado Arthur do Val anunciou que vai sair do Movimento Brasil Livre (MBL), por não querer que as pessoas sofram as consequências de um erro que foi dele.

"Não acho justo que, por conta de um erro meu, outras pessoas paguem. Não quero ser esse fardo, não tenho esse direito. Eu tomei a decisão de me afastar de tudo um pouco. Vou sair do MBL", afirmou.