Flávio Bolsonaro diz que ex-presidente teve nova crise de soluços durante a madrugada

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (25) que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma nova crise de soluços durante a madrugada. Bolsonaro está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde sábado (22), após violar a tornozeleira eletrônica.

Flávio visitou o pai pela manhã, em encontro autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Cada visita tem duração máxima de 30 minutos. Ao deixar o prédio, o senador disse que Bolsonaro continua indignado com a prisão e atribuiu a violação da tornozeleira a um episódio de confusão mental causada por medicamentos.

Segundo o senador, a crise de soluços foi controlada após um policial federal oferecer um medicamento. Ele afirmou ainda que o ex-presidente está sendo bem atendido na PF e seguindo orientações médicas para uso correto dos remédios. A alimentação, segundo Flávio, tem sido levada diariamente por Michelle Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro também visitou o pai e reforçou a tese de confusão mental. Na quinta-feira (27), Jair Renan deve ser o próximo a fazer a visita autorizada.

Bolsonaro está preso em uma sala especial da PF. A prisão preventiva foi decretada após a PF apontar risco de fuga, violação da tornozeleira e uso de apoiadores para dificultar a fiscalização das medidas cautelares.