O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três assassinatos são registrados em menos de 4 horas em Marabá

A Delegacia de Homicídios de Marabá segue investigando os três casos para identificar os autores, esclarecer as motivações e reunir maiores detalhes sobre as circunstâncias de cada crime

O Liberal

Marabá registrou três homicídios em um intervalo de aproximadamente quatro horas, entre a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (30). As vítimas foram identificadas como Luciano Costa Sousa, David Nunes Feitosa Filho e Valterson da Conceição Santana. Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios do município.

O primeiro crime ocorreu por volta das 23h25 de sábado, quando o Núcleo Integrado de Operações (Niop) acionou a Delegacia de Homicídios após o corpo de Luciano Costa Sousa ser encontrado às margens da rodovia Transamazônica (BR-230), nas proximidades do complexo penitenciário. Segundo informações preliminares levantadas pela polícia, ele trafegava em uma motocicleta Honda Pop vermelha, acompanhado por outras duas pessoas, quando foi abordado por dois homens em uma Honda Bros vermelha. Um dos suspeitos efetuou disparos que atingiram o rosto da vítima, que morreu no local.

Cerca de uma hora depois, à 00h20 de domingo, a Polícia Civil registrou o segundo homicídio, na avenida 31 de Março, no bairro Independência. No local, os agentes encontraram o corpo de David Nunes Feitosa Filho com duas perfurações nas costas, provocadas por um objeto perfurocortante. Ele não resistiu aos ferimentos.

O terceiro assassinato foi registrado por volta das 3h, em um bar localizado na avenida Boa Esperança, no bairro Laranjeiras. De acordo com relatos coletados pela Polícia Civil, Valterson da Conceição Santana estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos quando uma briga generalizada teve início no estabelecimento. Durante a confusão, ele foi atingido por golpes de arma branca nas costas. Valterson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Marabá, mas morreu após dar entrada na unidade.

A Delegacia de Homicídios de Marabá segue investigando os três casos para identificar os autores, esclarecer as motivações e reunir maiores detalhes sobre as circunstâncias de cada crime.

