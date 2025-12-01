Mulher mata homem a facadas em região garimpeira de Itaituba

Cleudson Ellian Sousa Viana, de 23 anos, foi morto a facadas na noite de domingo (30/11) no garimpo Bom Jesus, que fica em Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, uma mulher, que não teve o nome revelado e é suspeita de cometer o crime, foi apresentada na Delegacia de Moraes de Almeida na tarde desta segunda-feira (1º) e responderá por homicídio doloso.

Conforme o Blog do Xarope, moradores relataram que a vítima e a suspeita tinham uma relação conturbada, marcada por brigas e ciúmes. Além disso, testemunhas contam que, horas antes do crime, o casal discutiu dentro do garimpo, aumentando ainda mais o clima de tensão entre eles, ainda de acordo com a página.

Em um vídeo publicado pelo Blog do Xarope, uma mulher comenta que, supostamente, Cleudson teria ficado com ciúmes da mulher com outro homem. “Um pegou uma faca e o outro também, e ela (suspeita) deu nele. Infelizmente, ele se foi”, disse ela.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração da morte de Cleudson Viana.