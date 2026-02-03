Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (2)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo)

Um jovem de 18 anos identificado pelas iniciais T. Y. M. M. morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (2), na área conhecida como Invasão da Piçarreira, no Beco do Igarapé, em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado. Segundo as informações iniciais, a ação teria ocorrido após uma denúncia sobre tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, durante uma ação do 12º Batalhão da PM, com apoio da Guarda Municipal. De acordo com o portal SIP em Alerta, os policiais informaram que receberam informações sobre dois suspeitos armados que estariam vendendo entorpecentes nas proximidades de uma residência. Ao chegarem ao endereço indicado, ainda conforme a versão policial, um dos homens teria efetuado disparos contra a equipe e, em seguida, fugido com o comparsa para o interior do imóvel.

Ainda segundo a PM, durante a perseguição, um dos suspeitos teria atirado novamente contra os agentes, que reagiram. Ele foi baleado, recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santa Izabel. No entanto, acabou evoluindo a óbito após dar entrada na unidade.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente quatro quilos de maconha, cerca de 100 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, uma espingarda calibre 28 com munição deflagrada e uma arma artesanal. O material foi apresentado na delegacia. O segundo suspeito conseguiu escapar e segue sendo procurado. A ocorrência e os materiais apreendidos foram apresentados na Seccional Urbana de Santa Izabel, que ficará responsável pelas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte

Tráfico de drogas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Barbeiro é executado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Polícia apura se o crime tem relação com a recusa de pagamento da chamada “taxa do crime”

05.02.26 22h11

POLÍCIA

Alerta de bomba em voo com escala em Belém mobiliza PF em Macapá

A aeronave que saiu do Rio de Janeiro, fez escala em Belém (PA) e seguiu para Macapá (AP) onde passou por uma varredura de segurança

05.02.26 20h12

POLÍCIA

Sargento da Aeronáutica é preso em Belém pelo crime de estelionato

Prisão ocorreu na manhã da última terça-feira (03), pela Polícia Civil com a participação de oficiais da Aeronáutica

05.02.26 19h12

POLÍCIA

Homem é preso pela Ordem Pública por desacato em 'rock doido' na Pedreira

Homem teria desacatado agentes que atendiam denúncia de perturbação do sossego, no bairro da Pedreira

05.02.26 18h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Barbeiro é executado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Polícia apura se o crime tem relação com a recusa de pagamento da chamada “taxa do crime”

05.02.26 22h11

SANTARÉM

Homem é morto pela própria namorada em Santarém

Suspeita do crime possivelmente usou a arma do pai, um policial militar da reserva, para praticar o crime

21.06.21 18h12

POLÍCIA

Sargento da Aeronáutica é preso em Belém pelo crime de estelionato

Prisão ocorreu na manhã da última terça-feira (03), pela Polícia Civil com a participação de oficiais da Aeronáutica

05.02.26 19h12

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 4 anos é preso em Itaituba

A ocorrência foi registrada no bairro da Paz

05.02.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda