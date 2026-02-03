Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

Um jovem de 18 anos identificado pelas iniciais T. Y. M. M. morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (2), na área conhecida como Invasão da Piçarreira, no Beco do Igarapé, em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado. Segundo as informações iniciais, a ação teria ocorrido após uma denúncia sobre tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, durante uma ação do 12º Batalhão da PM, com apoio da Guarda Municipal. De acordo com o portal SIP em Alerta, os policiais informaram que receberam informações sobre dois suspeitos armados que estariam vendendo entorpecentes nas proximidades de uma residência. Ao chegarem ao endereço indicado, ainda conforme a versão policial, um dos homens teria efetuado disparos contra a equipe e, em seguida, fugido com o comparsa para o interior do imóvel.

Ainda segundo a PM, durante a perseguição, um dos suspeitos teria atirado novamente contra os agentes, que reagiram. Ele foi baleado, recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santa Izabel. No entanto, acabou evoluindo a óbito após dar entrada na unidade.

Na ação, foram apreendidos aproximadamente quatro quilos de maconha, cerca de 100 gramas de cocaína, duas balanças de precisão, uma espingarda calibre 28 com munição deflagrada e uma arma artesanal. O material foi apresentado na delegacia. O segundo suspeito conseguiu escapar e segue sendo procurado. A ocorrência e os materiais apreendidos foram apresentados na Seccional Urbana de Santa Izabel, que ficará responsável pelas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.