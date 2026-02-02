Marabá: homens armados invadem casa, matam um e deixam dois feridos

A Polícia Civil confirmou hoje (2) a morte de Douglas Ribeiro de Oliveira, de 18 anos, baleado na noite de domingo (1º/02) em uma tripla tentativa de homicídio registrada no Residencial Tiradentes, no núcleo Morada Nova, em Marabá, sudeste do Estado. Três jovens — dois deles irmãos — foram alvejados dentro de uma residência em uma ação criminosa que mobilizou forças de segurança.

As demais vítimas são um adolescente de 16 anos e um outro rapaz de 18 anos, identificado como Wadrison Ribeiro de Oliveira, que receberam os cuidados necessários e já tiveram alta hospitalar. Segundo informações colhidas no local, o ataque foi realizado por quatro homens que chegaram ao endereço em um veículo modelo Fiat Mobi e efetuaram diversos disparos contra o trio.

A Polícia Militar registrou a ocorrência por volta das 20h30. Ao chegarem à cena do crime, os policiais encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já em operação. As três vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Ainda sob o impacto do ocorrido, a mãe das vítimas conversou com os agentes. Embora tenha afirmado não saber ao certo quem seriam os autores dos disparos, a mulher revelou ter identificado três possíveis suspeitos que poderiam estar envolvidos no crime.

O caso de Douglas Ribeiro de Oliveira chama a atenção das autoridades pela reincidência em um curto espaço de tempo. Conforme dados do 4º Batalhão da Polícia Militar, Douglas já havia sofrido uma tentativa de homicídio na semana anterior, em outra residência no Bairro Jardim Coelhão, também em Morada Nova.

A Polícia Militar reforçou que a região onde o crime ocorreu é monitorada devido à intensa disputa entre facções criminosas e pelo alto índice de tráfico de drogas, fatores que podem estar diretamente ligados à motivação do atentado.

Após os disparos, viaturas realizaram buscas pelas imediações do Residencial Tiradentes, mas nenhum suspeito ou o veículo utilizado na fuga foram localizados até a conclusão desta reportagem.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e as motivações para o crime. Até o momento, o Hospital Municipal de Marabá não divulgou boletins atualizados sobre o quadro clínico dos três jovens baleados.