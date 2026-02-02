Adulto e criança de 3 anos morrem em acidente entre dois carros na PA-150, em Tailândia

Um acidente de trânsito entre dois carros de passeio resultou na morte de duas pessoas na manhã de domingo (1º), na rodovia PA-150, no município de Tailândia, nordeste do estado. A colisão aconteceu no trecho que dá acesso a Goianésia do Pará. Duas pessoas, que também estavam no automóvel, ficaram feridas.

Uma das vítimas que morreu foi identificada como Cláudio da Silva Almeida, que dirigia um Fiat Palio. Ele foi a óbito ainda no local devido à gravidade do impacto. No mesmo veículo estava Júlio César, uma criança de apenas 3 anos, que chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu e teve a morte confirmada pouco depois de dar entrada na unidade.

Conforme informações iniciais, o motorista do Fiat Palio seguia no sentido Goianésia quando tentou ultrapassar uma carreta. Durante a manobra, o carro acabou colidindo de frente com um Jeep Renegade que trafegava no sentido contrário, em direção à Tailândia.

Com a força da batida, o Jeep Renegade pegou fogo. Apesar do susto e das chamas, os ocupantes do veículo conseguiram sair com a ajuda de outros condutores que passavam pelo local. Segundo relatos, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Tailândia. "Segundo informações iniciais, o condutor de um dos veículos, que transportava quatro pessoas, teria ingerido bebida alcoólica e se envolveu em um acidente com outro carro na PA-150. O motorista morreu no local do acidente e uma criança morreu após dar entrada no hospital. Os outros dois ocupantes foram encaminhados para atendimento médico", detalhou.