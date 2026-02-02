Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem de 36 anos morre após ser esfaqueado no pescoço durante festival no Marajó

O homicídio ocorreu durante uma confusão generalizada; suspeito do crime fugiu

O Liberal
fonte

José Roberto Duarte dos Santos Junior, de 36 anos, morreu após ser atingido com um golpe de faca no pescoço (Foto: Notícia Marajó)

José Roberto Duarte dos Santos Junior, de 36 anos, morreu após ser atingido com um golpe de faca no pescoço durante o Festival do Bacuri, evento realizado na comunidade do Bacuri, na zona rural do município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu no sábado (31).

Um vídeo mostra a vítima ainda com vida, sentada em uma cadeira. Ao redor, aparecem outras pessoas desesperadas, que tentam ajudar. O crime ocorreu por volta das 18 horas, em uma das sedes da comunidade, onde era realizada a festividade, informou, ainda, o portal Notícia Marajó. Segundo a Polícia Civil, o homem foi atingido por um único golpe, possivelmente de faca, que atingiu o pescoço, conforme apontou o laudo médico. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

As investigações iniciais apontam que, momentos antes do homicídio, houve uma confusão generalizada, iniciada por causa de uma briga entre mulheres. Durante o tumulto, ainda segundo essa versão inicial, José Roberto se envolveu em uma discussão com outro homem. Logo após essa briga, esse homem se aproximou pela frente e desferiu o golpe, fugindo em seguida com o auxílio de pessoas ainda não identificadas.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar completamente as circunstâncias do crime e realiza diligências para identificar e localizar o autor. Até o momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

