homem de 36 anos morre após ser esfaqueado no pescoço durante festival no marajó

José Roberto Duarte dos Santos Junior, de 36 anos, morreu após ser atingido com um golpe de faca no pescoço durante o Festival do Bacuri, evento realizado na comunidade do Bacuri, na zona rural do município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu no sábado (31).

Um vídeo mostra a vítima ainda com vida, sentada em uma cadeira. Ao redor, aparecem outras pessoas desesperadas, que tentam ajudar. O crime ocorreu por volta das 18 horas, em uma das sedes da comunidade, onde era realizada a festividade, informou, ainda, o portal Notícia Marajó. Segundo a Polícia Civil, o homem foi atingido por um único golpe, possivelmente de faca, que atingiu o pescoço, conforme apontou o laudo médico. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

As investigações iniciais apontam que, momentos antes do homicídio, houve uma confusão generalizada, iniciada por causa de uma briga entre mulheres. Durante o tumulto, ainda segundo essa versão inicial, José Roberto se envolveu em uma discussão com outro homem. Logo após essa briga, esse homem se aproximou pela frente e desferiu o golpe, fugindo em seguida com o auxílio de pessoas ainda não identificadas.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar completamente as circunstâncias do crime e realiza diligências para identificar e localizar o autor. Até o momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.