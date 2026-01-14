Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari e cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça

O Liberal
fonte

Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (14), a operação “Vestigia Furtiva”, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. A ação teve como objetivo combater a prática reiterada de furto de gado (abigeato) na zona rural do município.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari e cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça. As diligências tiveram início por volta das 5h30.

Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Um deles é Paulo Ribeiro dos Santos, conhecido como “Quebrado”, que possui antecedentes criminais por homicídio consumado, lesão corporal qualificada em menosprezo à condição de mulher e associação criminosa. O outro preso é Evaldo Cardoso Silva, o “Vadêco”, com passagens por furto majorado pelo repouso noturno e posse ilegal de arma de fogo.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam munições de diversos calibres, sendo cinco munições calibre 12, duas calibre 20 deflagradas, uma munição calibre 9mm intacta, uma calibre 28 intacta, duas munições calibre .22 intactas e uma calibre .22 deflagrada.

Além disso, foram recolhidos oito aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações, identificar a dinâmica do grupo criminoso, possíveis conexões entre os envolvidos e a destinação do gado furtado.

Também foram apreendidos instrumentos utilizados na atividade pecuária, como ferro de marcação de gado, estribos e focinheiro de cavalgada, reforçando os indícios de uma atuação organizada voltada ao furto e à comercialização ilegal de animais.

Segundo a Polícia Civil, a operação revelou a existência de um esquema criminoso estruturado, responsável por causar prejuízos aos produtores rurais e por comprometer a segurança na zona rural de Cachoeira do Arari.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motocicleta furtada de vítima de acidente é recuperada em Marabá

Após a confirmação da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais

14.01.26 23h35

POLÍCIA

Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari e cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça

14.01.26 23h11

FLAGRANTE

Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Soure, no Marajó

Durante a condução das suspeitas até a delegacia, as duas teriam proferido ameaças e ofensas verbais contra os policiais, o que resultou também no enquadramento pelos crimes de ameaça e desacato

14.01.26 21h55

ABUSO

Polícia investiga estupro de vulnerável e gravidez de adolescente de 13 anos em Uruará

O principal suspeito do crime é o padrasto da menina, um homem de 27 anos, que está foragido

14.01.26 21h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Dois trabalhadores morrem após desabamento de torre de transmissão em Prainha

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (13)

14.01.26 9h53

INVESTIGAÇÃO

Eletrônicos são apreendidos em investigação sobre furto de cartão bancário de idosa em Belém

Uma familiar estaria em posse do cartão da vítima, realizando diversos saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos

14.01.26 12h46

VIOLÊNCIA

Paraense sai para vender celular e acaba morto a tiros no Rio Grande do Sul

O corpo de Diogo Rodrigues Mendonça, de 24 anos, encontra-se em Caxias do Sul, e a família iniciou uma vaquinha virtual para custear o traslado até o Pará

14.01.26 20h30

POLÍCIA

Cachorro é resgatado após ser vítima de maus-tratos no conjunto Parklândia, em Belém

De acordo com as informações divulgadas pelas instituições envolvidas no resgate, o agressor não foi preso no momento da ação porque o crime não ocorreu em situação de flagrante

13.01.26 23h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda