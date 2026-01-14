Operação prende suspeitos e apreende munições durante ação contra furto de gado no Marajó

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (14), a operação “Vestigia Furtiva”, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. A ação teve como objetivo combater a prática reiterada de furto de gado (abigeato) na zona rural do município.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari e cumpriu 11 mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Justiça. As diligências tiveram início por volta das 5h30.

Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Um deles é Paulo Ribeiro dos Santos, conhecido como “Quebrado”, que possui antecedentes criminais por homicídio consumado, lesão corporal qualificada em menosprezo à condição de mulher e associação criminosa. O outro preso é Evaldo Cardoso Silva, o “Vadêco”, com passagens por furto majorado pelo repouso noturno e posse ilegal de arma de fogo.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam munições de diversos calibres, sendo cinco munições calibre 12, duas calibre 20 deflagradas, uma munição calibre 9mm intacta, uma calibre 28 intacta, duas munições calibre .22 intactas e uma calibre .22 deflagrada.

Além disso, foram recolhidos oito aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações, identificar a dinâmica do grupo criminoso, possíveis conexões entre os envolvidos e a destinação do gado furtado.

Também foram apreendidos instrumentos utilizados na atividade pecuária, como ferro de marcação de gado, estribos e focinheiro de cavalgada, reforçando os indícios de uma atuação organizada voltada ao furto e à comercialização ilegal de animais.

Segundo a Polícia Civil, a operação revelou a existência de um esquema criminoso estruturado, responsável por causar prejuízos aos produtores rurais e por comprometer a segurança na zona rural de Cachoeira do Arari.