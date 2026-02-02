Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto com facadas no Mercado Municipal de Paragominas

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área, mais informações em breve

O Liberal
fonte

A Polícia Militar já está no local e busca o suspeito pelo homicídio no Mercado Municipal de Paragominas. (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira (02/02), próximo ao Mercado Municipal de Paragominas, localizado na região Nordeste do Pará. O crime em plena luz do dia e em um local movimentado chocou a população.

Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paragominas estão na localidade. Os policiais isolaram a área do crime. Outras as equipes realizam diligências para localizar e prender o suspeito do crime. De acordo com informações preliminares, a vítima seria suspeita por um homicídio na vila Bacabal, zona rural de Paragominas.

Em breve mais informações.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VULNERÁVEL

Suspeito de estuprar enteada de 10 anos é preso em Itaituba

A menina contou ao irmão que era vítima de abusos desde os quatro anos de idade

02.02.26 15h37

POLÍCIA

Homem é morto com facadas no Mercado Municipal de Paragominas

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área, mais informações em breve

02.02.26 15h02

CRIME

Homem de 36 anos morre após ser esfaqueado no pescoço durante festival no Marajó

O homicídio ocorreu durante uma confusão generalizada; suspeito do crime fugiu

02.02.26 15h01

MORTE

Colisão entre duas motocicletas deixa uma mulher morta em Tucuruí

O acidente foi registrado na noite de domingo (1º/2)

02.02.26 14h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

ACIDENTE

Adulto e criança de 3 anos morrem em acidente entre dois carros na PA-150, em Tailândia

O acidente foi registrado na manhã de domingo (1º/2)

02.02.26 8h52

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista de 22 anos morre em acidente no primeiro dia como entregador em Parauapebas

O acidente foi registrado na noite de domingo (1º/02), no bairro Céu Azul

02.02.26 11h25

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por encapuzados em São Miguel do Guamá

O crime ocorreu na madrugada de domingo (1º), no bairro Perpétuo Socorro

02.02.26 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda