Homem é morto com facadas no Mercado Municipal de Paragominas

Um homem foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira (02/02), próximo ao Mercado Municipal de Paragominas, localizado na região Nordeste do Pará. O crime em plena luz do dia e em um local movimentado chocou a população.

Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paragominas estão na localidade. Os policiais isolaram a área do crime. Outras as equipes realizam diligências para localizar e prender o suspeito do crime. De acordo com informações preliminares, a vítima seria suspeita por um homicídio na vila Bacabal, zona rural de Paragominas.

Em breve mais informações.