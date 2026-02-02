Homem é morto com facadas no Mercado Municipal de Paragominas
A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área, mais informações em breve
Um homem foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira (02/02), próximo ao Mercado Municipal de Paragominas, localizado na região Nordeste do Pará. O crime em plena luz do dia e em um local movimentado chocou a população.
Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paragominas estão na localidade. Os policiais isolaram a área do crime. Outras as equipes realizam diligências para localizar e prender o suspeito do crime. De acordo com informações preliminares, a vítima seria suspeita por um homicídio na vila Bacabal, zona rural de Paragominas.

