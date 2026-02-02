Motociclista de 22 anos morre em acidente no primeiro dia como entregador em Parauapebas

Um jovem identificado como Fernando de Castro Silva, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (1º/2), na Avenida A, no bairro Céu Azul, próximo ao Residencial Alto Bonito, em Parauapebas. Segundo as informações de familiares, a vítima estava em seu primeiro dia de trabalho como entregador.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional de Parauapebas. “Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu após a vítima desviar de outra motocicleta e cair da moto. Perícias foram solicitadas e a moto foi encaminhada para a unidade policial”, comunicou.

Não há mais detalhes sobre a outra motocicleta envolvida no acidente. Segundo os familiares da vítima, que estiveram no local do acidente, a falta de iluminação na área prejudica a visibilidade na pista onde o sinistro ocorreu.

O corpo de Fernando parou próximo a uma árvore, fora da pista. Equipes da Polícia Militar realizaram o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil, que fez os primeiros procedimentos para levantar informações que ajudem a esclarecer como o acidente aconteceu. A dinâmica da ocorrência será detalhada pelas autoridades após as investigações.

Peritos da Polícia Científica analisaram o local e removeram o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A situação gerou grande comoção na região devido a vítima ser bastante conhecida e vários vídeos do acidente terem sido compartilhados nas redes sociais.