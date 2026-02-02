Homem é morto a tiros por homens encapuzados em São Miguel do Guamá

Um homem identificado como Flávio Conceição da Silva Carvalho foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (1º), no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O crime aconteceu durante uma festa realizada na rua Frei Miguel, em frente a um estabelecimento comercial, no bairro Perpétuo Socorro. Dois homens encapuzados balearam a vítima.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal SMG, por volta das 3h, equipes do 42º Batalhão realizavam diligências para encerrar o evento quando foram abordadas por um motociclista. Ele informou que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo no local.

As guarnições seguiram imediatamente até o endereço citado, mas, ao chegarem, a confraternização já havia sido encerrada. A vítima havia sido retirada por populares, que a levaram em um carro particular para atendimento médico.

Conforme relatos colhidos pela polícia, dois homens encapuzados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra Flávio. Informações preliminares apontam que ele era suspeito de exercer liderança da facção criminosa Comando Vermelho no município e de envolvimento em ao menos quatro homicídios registrados recentemente, além de ser investigado por crimes como roubo, tortura e extorsão. No entanto, somente as investigações policiais poderão esclarecer se a vida pregressa da vítima possui ligação com o homicídio.

Os policiais se dirigiram ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, onde encontraram familiares da vítima bastante abalados. A equipe médica confirmou que Flávio não resistiu e evoluiu a óbito. Os parentes foram orientados a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.