Polícia

Polícia

Colisão frontal entre carros deixa dois mortos na PA-150, em Tailândia

O acidente foi registrado na manhã de domingo (1º/2)

O Liberal
fonte

Colisão frontal entre carros deixa dois mortos na PA-150, em Tailândia. (Foto: Redes Sociais)

Um acidente de trânsito entre dois carros de passeio resultou na morte de duas pessoas na manhã de domingo (1º), na rodovia PA-150, no município de Tailândia, nordeste do estado. A colisão aconteceu no trecho que dá acesso a Goianésia do Pará.

Uma das vítimas foi identificada como Cláudio da Silva Almeida, que dirigia um Fiat Palio. Ele morreu ainda no local devido à gravidade do impacto. No mesmo veículo estava Júlio César, uma criança de apenas 3 anos, que chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade.

Conforme informações iniciais, o motorista do Fiat Palio seguia no sentido Goianésia quando tentou ultrapassar uma carreta. Durante a manobra, o carro acabou colidindo de frente com um Jeep Renegade que trafegava no sentido contrário, em direção à Tailândia.

Com a força da batida, o Jeep Renegade pegou fogo. Apesar do susto e das chamas, os ocupantes do veículo conseguiram sair com a ajuda de outros condutores que passavam pelo local. Segundo relatos, as vítimas não sofreram ferimentos graves.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão entre dois carros
Polícia
