agente do detran é atropelado durante trabalho no bairro da marambaia, em belém

Um agente de trânsito do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foi atropelado enquanto trabalhava na avenida Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, em Belém, na noite de sábado (31). Em nota, o Detran informou que o agente envolvido no ocorrido foi prontamente encaminhado para atendimento médico e, após avaliação, liberado.

Ainda segundo o Departamento, o agente estava em operação e, em uma motocicleta, realizava serviço de escolta juntamente com a equipe do Detran no momento em que foi atropelado. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia. Também em nota, a Polícia Civil informou que a equipe da Seccional da Marambaia apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico.