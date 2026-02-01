Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Grupo armado invade propriedade e mata homem na zona rural de Ananindeua

Polícia Civil investiga o caso e pede ajuda da população, por meio do 181

O Liberal
fonte

O homicídio será investigado pela Seccional da Cidade Nova, uma unidade da Polícia Civil (Foto: Divulgação | Polícia Civil (Imagem meramente ilustrativa))

Um homem foi assassinado a tiros na zona rural de Ananindeua. As primeiras informações indicam que o crime foi praticado por pelo menos cinco homens. Portando armas de fogo, eles invadiram uma propriedade.

E, no desfecho da ação criminosa, mataram o homem, identificado como Anderson Corrêa. O corpo dele foi encontrado perto de um sítio. Em nota, a Polícia Civil informa que o homicídio ocorreu no sábado (31), mas só foi registrado na tarde deste domingo (1º), na Seccional da Cidade Nova.

O caso será tramitado para a Seccional do Paar, que prosseguirá com as investigações. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

grupo armado invade propriedade e mata homem na zona rural de ananindeua

jornal amazônia
Polícia
.
