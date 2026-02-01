Prefeitura de Oeiras do Pará decreta luto pela morte, em Belém, de ex-vereador Josiel Maciel

A Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará decretou luto oficial por cinco dias, em todos os órgãos públicos do município, pelo falecimento de Josiel de Jesus de Araújo Maciel, ex-presidente da Câmara Municipal. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 011/2026 e passou a vigorar a partir do dia 31 de janeiro.

Josiel de Jesus Araújo Maciel foi vítima de latrocínio ocorrido em Belém, no sábado (31), no estacionamento de uma loja do Grupo Líder localizada na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Ele foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta preta enquanto colocava as compras em seu carro. Josiel reagiu e foi baleado.

De acordo com o decreto, o luto é uma homenagem às relevantes contribuições prestadas por Josiel Maciel à comunidade oeirense. Em vida, ele atuou como cidadão, vereador e servidor público na área da educação, deixando um legado reconhecido pela administração municipal.

O decreto também faculta a suspensão do expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, na próxima segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais e de interesse público, que seguirão funcionando normalmente para atender à população.