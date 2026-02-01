Supermercado lamenta morte de empresário em nota divulgada neste domingo (1º)

​Na manhã deste domingo (1º), o Grupo Líder publicou nota nas redes sociais, lamentando a morte de Josiel de Jesus Araújo Maciel, vítima de latrocínio ocorrido em Belém, no sábado (31). A empresa está colaborando com as autoridades responsáveis para os esclarecimento dos fatos e coloca seus canais institucionais à disposição da família.

"Lamentamos profundamente o ocorrido no último sábado e prestamos solidariedade aos familiares da vítima. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e informamos que estamos colaborando plenamente com as autoridades".

A nota também destaca solidariedade aos familiares e amigos da vítima. "Expressamos as mais sinceras condolências diante de uma perda tão dolorosa com mais de cinco décadas de atuação do setor varejista, o Grupo Líder sempre manteve o compromisso com a segurança e bem-estar de seus clientes e colaboradores contando com protocolos preventivos em todas as suas lojas".