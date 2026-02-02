Homem é morto a tiros em frente à casa onde morava, em Placas, no sudoeste do Pará

Um homem identificado como Walter Brasil Mota, de 51 anos, foi assassinado a tiros no município de Placas, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu em frente à residência da vítima, na rua Aurilândia, no bairro Ottobeli, na tarde de sábado (31/1). Não há informações sobre quem seriam os autores dos disparos.

As informações policiais são de que o crime ocorreu por volta das 18h20. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Polícia Civil para verificar o baleamento de um homem. Ao chegarem ao endereço, encontraram Walter já sem sinais vitais, caído em frente ao portão de entrada de uma residência.

Os agentes verificaram que a vítima apresentava perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a região da face e outro, a nuca da vítima. Uma ambulância foi acionada por testemunhas, mas a equipe médica apenas confirmou o óbito. Após os procedimentos de análise de local e corpo, o cadáver foi liberado pela Polícia Civil e removido pela funerária para as providências cabíveis.

As pessoas da família da vítima que estavam no local entregaram aos policiais os documentos da vítima e chaves que foram recolhidas na cena do crime. O caso será apurado pela Polícia Civil, que dará continuidade às diligências para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.