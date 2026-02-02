Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animal em Salvaterra, no Marajó

Um homem foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos contra uma cadela no município de Salvaterra, no Marajó. A prisão ocorreu no sábado (31/1), na Comunidade São Veríssimo, onde o investigado foi localizado junto com o animal, que também foi resgatado pelas autoridades.

De acordo com a PC, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e fraude processual, após ele retirar o animal do local para tentar evitar a realização do exame pericial. “O animal foi encaminhado à perícia, onde o crime foi constatado, e atualmente está sob os cuidados de um tutor. O investigado permanece à disposição da Justiça”, comunicou.

A ação para prender o suspeito e resgatar o animal foi realizada por equipes da PC, com apoio do 3º sargento PM Dias, do Patrulhamento Rural da Polícia Militar, após o recebimento de informações que indicavam o paradeiro do homem e da cadela.

Investigação

O caso veio à tona após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostrava agressões contra o animal. A denúncia foi formalizada por duas moradoras da Vila de Jubim, que compareceram à Delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência.

Com base nas informações repassadas, equipes policiais realizaram diligências no endereço inicialmente indicado pelas denunciantes, localizado na Quarta Rua, no bairro Paes de Carvalho. No local, o suspeito não foi encontrado, e moradores informaram que ele havia deixado a residência pouco antes da chegada das guarnições. Durante as buscas, nem o homem nem a cadela foram localizados naquele momento, o que impediu a constatação imediata do crime.

Horas depois, as autoridades receberam a informação de que o suspeito estaria na Comunidade São Veríssimo, onde foi localizado e preso em flagrante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.