Colisão entre duas motocicletas deixa uma mulher morta em Tucuruí
O acidente foi registrado na noite de domingo (1º/2)
Uma mulher identificada como Vauliane Souza morreu em um grave acidente de trânsito em Tucuruí, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de domingo (1º/2), na Avenida Santo Antônio, em frente ao Mercado Municipal, no bairro da Jaqueira. Um homem também teria ficado ferido e foi socorrido após o acidente.
Conforme as informações iniciais, a mulher não resistiu e evoluiu a óbito ainda no local do acidente. Não há detalhes oficiais sobre quais as circunstâncias do acidente, que devem ser investigadas pelas autoridades de trânsito do município. No entanto, em vídeos que circulam nas redes sociais, pessoas no local relatam que a mulher estaria trafegando na contramão e acabou colidindo frontalmente com o condutor da outra moto que seguia no lado oposto.
O homem também ficou ferido no acidente e moradores da área acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada no hospital.
A Polícia Militar esteve na área e realizou o isolamento da área, auxiliando na ocorrência. Imagens que circulam nas redes sociais mostram duas motocicletas em que as vítimas estavam. Os veículos estavam com arranhões e amassados. O corpo da mulher foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA