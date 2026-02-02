Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeito de estuprar enteada de 10 anos é preso em Itaituba

A menina contou ao irmão que era vítima de abusos desde os quatro anos de idade

O Liberal

Um homem foi preso, em Itaituba, no sudoeste do Pará, sob suspeita de cometer estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma menina de 10 anos. A detenção ocorreu na tarde de domingo (1º). Por volta das 16 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Bela Vista.

Ainda segundo o Giro Portal, a menina contou ao irmão que era vítima de abusos desde os quatro anos de idade. Ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou apenas a criança e seu irmão. O suspeito e a mãe deles já haviam deixado o local. O irmão informou aos policiais que o casal é usuário de drogas. A criança e seu irmão foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, e o Conselho Tutelar foi notificado. Uma conselheira compareceu ao local para prestar assistência e acompanhar o caso.

Depois, às 17h40, a Polícia Militar recebeu uma nova chamada informando que o suspeito havia retornado à casa e entrado em conflito com o irmão da vítima. Os policiais retornaram ao local e encontraram o homem sentado em frente à residência. Ele foi preso em flagrante e conduzido à 19ª Seccional Urbana de Itaituba. Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Itaituba.

