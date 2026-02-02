Suspeito de estuprar enteada de 10 anos é preso em Itaituba
A menina contou ao irmão que era vítima de abusos desde os quatro anos de idade
Um homem foi preso, em Itaituba, no sudoeste do Pará, sob suspeita de cometer estupro de vulnerável contra a própria enteada, uma menina de 10 anos. A detenção ocorreu na tarde de domingo (1º). Por volta das 16 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Bela Vista.
Ainda segundo o Giro Portal, a menina contou ao irmão que era vítima de abusos desde os quatro anos de idade. Ao chegar ao endereço, a guarnição encontrou apenas a criança e seu irmão. O suspeito e a mãe deles já haviam deixado o local. O irmão informou aos policiais que o casal é usuário de drogas. A criança e seu irmão foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, e o Conselho Tutelar foi notificado. Uma conselheira compareceu ao local para prestar assistência e acompanhar o caso.
Depois, às 17h40, a Polícia Militar recebeu uma nova chamada informando que o suspeito havia retornado à casa e entrado em conflito com o irmão da vítima. Os policiais retornaram ao local e encontraram o homem sentado em frente à residência. Ele foi preso em flagrante e conduzido à 19ª Seccional Urbana de Itaituba. Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Itaituba.
