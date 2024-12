Foragido de Roraima, homem é preso por estupro no interior do Pará

As equipes da Seccional Urbana de Itaituba, com o apoio da Polícia Civil do Estado de Roraima (PCRR), realizaram a prisão definitiva de um homem pela prática do crime de estupro, na segunda-feira (02). O mandado de prisão é oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR).

As investigações iniciaram após os policiais ​civis receberem informações da PCRR sobre o caso e o acusado. O homem, que havia empreendido fuga da região de Roraima, foi localizado na cidade de Itaituba, pela equipe policial.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.