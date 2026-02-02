Capa Jornal Amazônia
Polícia

Motociclista morre em grave acidente de trânsito na BR-316, em Marituba

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (2)

O Liberal
Motociclista morre em grave acidente de trânsito na BR-316, em Marituba. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista, inicialmente identificado como Thiago, morreu em um grave acidente de trânsito na BR-316, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O sinistro foi registrado na manhã desta segunda-feira (2), no quilômetro 13, sentido Benevides - Ananindeua. A vítima teria sido atingida por um caminhão guincho. O condutor foi encaminhado para a delegacia.

Conforme as informações iniciais, o acidente foi registrado por volta de 10h15. A vítima estava em uma motocicleta vermelha e foi atingida pelo caminhão. No entanto, o condutor do veículo maior teria seguido a viagem. Não há informações se o motorista envolvido não teria percebido o impacto ou teria fugido do local.

A vítima caiu na pista e teve ferimentos na região da cabeça, morrendo ainda no local antes da chegada do resgate. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) estiveram no local para realizar o isolamento da área e organizar o fluxo de veículos. A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar na apuração sobre o ocorrido.

"A Polícia Civil informa que o motorista foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de Marituba e poderá responder por homicídio culposo. O caminhão envolvido no acidente foi apreendido. A vítima morreu no local e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso", comunicou.

 

Acidente de trânsito

colisão entre moto e caminhão
Polícia
