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Polícia

Policial penal mata a companheira dentro de carro e atira contra a própria cabeça em Santarém

O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (19)

O Liberal
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Polícia penal mata a companheira dentro de carro e atira contra a própria cabeça em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um policial penal é apontado como suspeito de matar a companheira e, em seguida, atirar contra a própria cabeça dentro de um carro em Santarém, no oeste do Pará. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), nas proximidades do viaduto da cidade. O homem foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém (HMS).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender a um suposto acidente de trânsito. No entanto, ao chegar ao local, os agentes encontraram uma situação diferente. A mulher, identificada como Caroline Fontenelle Carneiro Pereira, já estava sem vida no banco do passageiro, com um ferimento de arma de fogo na cabeça.

No banco do motorista, o policial penal foi encontrado com um tiro na cabeça. A suspeita inicial é de que ele tenha efetuado o disparo contra a companheira e, logo depois, atentado contra a própria vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da mulher. Já o homem foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e levado em estado gravíssimo ao hospital. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso de feminicídio. "O principal suspeito é o companheiro da vítima, que, após o crime, tentou tirar a própria vida e foi encaminhado ao hospital. O caso foi registrado na Seccional de Santarém, e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém dará continuidade às investigações. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na apuração", comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a SEAP e aguarda o retorno.

 

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