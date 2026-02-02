idosa acamada morre em incêndio enquanto dormia, em parauapebas

Uma idosa de 65 anos morreu em um incêndio enquanto dormia, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O incêndio ocorreu por volta de 4h30 da madrugada desta segunda-feira (2), no Complexo VS-10. A residência está localizada na avenida Neviton Dias, no bairro Brasília. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o imóvel parcialmente destruído pelo fogo.

Ainda segundo o portal Parauapebas Muita Treta, a proprietária da residência, Luana Silva, contou que percebeu cheiro de fumaça dentro da casa. Ao verificar a origem, constatou que o incêndio vinha do quarto onde sua mãe, Maria Vera, dormia. Ao abrir a porta do cômodo, o fogo já havia se alastrado, atingindo a cama onde a vítima se encontrava.



Maria Vera tinha limitações de saúde que a impediam de se locomover, o que impossibilitou que ela deixasse o local a tempo. A vítima não resistiu e morreu no interior do imóvel. Conforme informações repassadas à polícia, havia um aparelho de massagem sob o colchão da idosa, e a suspeita é de que um problema elétrico no equipamento possa ter provocado o incêndio.

O local foi isolado e preservado para a realização dos procedimentos legais. A Polícia Civil esteve no endereço para apurar as circunstâncias do incêndio. Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas como morte acidental. O incêndio atingiu o quarto em que a idosa estava e foi contido pelo Corpo de Bombeiros. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração da ocorrência.