Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre após motocicleta ser atingida por caminhão em Redenção

O caso foi registrado na tarde de domingo (1º/2)

O Liberal
fonte

Mulher morre após motocicleta ser atingida por caminhão em Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Clarilis Brito, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Redenção, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (1º/2), na rua José Belo, no setor Oeste, próximo à Avenida Santa Tereza. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em uma motocicleta e foi atingida por um caminhão.

De acordo com os relatos iniciais, o condutor do caminhão permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que fez o isolamento da área. Ele teria relatado que trafegava pela Avenida Santa Tereza e deu seta para entrar na rua José Belo. Ao olhar pelo retrovisor, viu um que um carro seguia atrás. O homem contou não ter visto a motocicleta. Quando fez a manobra, sentiu o impacto e depois parou o veículo.

As circunstâncias exatas do acidente serão oficialmente esclarecidas pelas autoridades responsáveis após a investigação. A vítima foi atingida pelo veículo de grande porte e acabou esmagada, morrendo na hora. Equipes de apoio, além de agentes dos órgãos competentes, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários, incluindo os trabalhos periciais. O caso permanece sob investigação, e novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão dos levantamentos oficiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

colisão moto e caminhão
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Homem é preso em flagrante por maus-tratos a animal em Salvaterra, no Marajó

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado (31)

02.02.26 12h51

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em frente à casa onde morava, em Placas, no sudoeste do Pará

O crime ocorreu na tarde de sábado (31/1)

02.02.26 12h34

ACIDENTE

Mulher morre após motocicleta ser atingida por caminhão em Redenção

O caso foi registrado na tarde de domingo (1º/2)

02.02.26 12h12

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista de 22 anos morre em acidente no primeiro dia como entregador em Parauapebas

O acidente foi registrado na noite de domingo (1º/02), no bairro Céu Azul

02.02.26 11h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

ACIDENTE

Colisão frontal entre carros deixa dois mortos na PA-150, em Tailândia

O acidente foi registrado na manhã de domingo (1º/2)

02.02.26 8h52

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por encapuzados em São Miguel do Guamá

O crime ocorreu na madrugada de domingo (1º), no bairro Perpétuo Socorro

02.02.26 9h33

ATROPELAMENTO

Agente do Detran é atropelado durante trabalho no bairro da Marambaia, em Belém

Ele estava em operação e realizava serviço de escolta juntamente com a equipe do Detran no momento do acidente

01.02.26 21h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda