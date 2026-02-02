Mulher morre após motocicleta ser atingida por caminhão em Redenção

Uma mulher identificada como Clarilis Brito, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito no município de Redenção, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (1º/2), na rua José Belo, no setor Oeste, próximo à Avenida Santa Tereza. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em uma motocicleta e foi atingida por um caminhão.

De acordo com os relatos iniciais, o condutor do caminhão permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que fez o isolamento da área. Ele teria relatado que trafegava pela Avenida Santa Tereza e deu seta para entrar na rua José Belo. Ao olhar pelo retrovisor, viu um que um carro seguia atrás. O homem contou não ter visto a motocicleta. Quando fez a manobra, sentiu o impacto e depois parou o veículo.

As circunstâncias exatas do acidente serão oficialmente esclarecidas pelas autoridades responsáveis após a investigação. A vítima foi atingida pelo veículo de grande porte e acabou esmagada, morrendo na hora. Equipes de apoio, além de agentes dos órgãos competentes, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários, incluindo os trabalhos periciais. O caso permanece sob investigação, e novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão dos levantamentos oficiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.