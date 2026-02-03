Homem morre esmagado por caminhão na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3), na BR-316, no município de Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima é um ciclista que foi atingido por um caminhão em um trecho da rodovia, em frente ao Terminal Rodoviário.

A vítima foi esmagada, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até o momento, a identidade do homem não foi oficialmente divulgada pelas autoridades policiais e de trânsito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.