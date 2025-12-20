Dois homens são apresentados à polícia por prática de jogo ilegal na rodoviária de Marabá

Dois homens foram apresentados à Polícia Civil na manhã da última sexta-feira (19), após serem flagrados praticando um jogo ilegal no Terminal Rodoviário do quilômetro seis, no bairro Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Os suspeitos foram identificados como Antônio Luiz Rodrigues Flores e Nilton de Araújo Cavalcante. A ocorrência foi registrada após denúncias feitas por motoristas de vans que atuam no local.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada por volta das 9h para verificar a prática considerada criminosa e o tumulto causado na rodoviária. No local, os agentes encontraram Antônio Luiz operando uma banca com estrutura metálica e uma bolinha, característica do jogo ilegal, enquanto Nilton simulava estar ganhando, para atrair possíveis vítimas.

Um terceiro homem chegou a ser inicialmente tratado como vítima do golpe, mas, no decorrer da apuração, passou a ser apontado como cúmplice da dupla. Ele conseguiu deixar o local antes da abordagem policial, seguindo em uma van com destino ao município de Dom Eliseu.

Ainda conforme a polícia, durante a verificação no veículo de Antônio Luiz foram encontrados materiais utilizados no jogo, além de dinheiro falso com fundo preto e notas plásticas. Com ele, também foram apreendidos R$ 89 em cédulas. Já com Nilton de Araújo Cavalcante foram localizados R$ 200 em dinheiro e uma máquina de cartão.

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois homens foram apresentados na Seccional Urbana de Marabá, onde prestaram esclarecimentos. Após serem ouvidos, eles foram liberados.