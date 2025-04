Em Belém, motociclista perde parte da perna em acidente na Lomas Valentinas

Um motociclista teve pedaço da perna amputada após um grave acidente de trânsito, na madrugada de sexta para sábado (19/04), na travessa Lomas Valentina, com a avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. A moto teria colidido com um carro.

A população da localidade socorreu a vítima, que ficou desarcodada no asfalto enquanto aguardava o socorro. No momento da batida, uma arma que estava com o motociclista também caiu. A vítima seria um policial militar.

Em nota enviada ao Grupo Liberal, a A Polícia Civil informou "que apura as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta". A PC informou também: "a vítima, que é um policial militar, foi encaminhada para atendimento médico".

O Grupo Liberal segue no aguardo das informações também solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde de Belem (Sesma) para confirmar a identidade da vítima e o estado de saúde dela.