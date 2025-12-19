Pancadaria no centro comercial de Belém termina com idoso violentamente agredido

Um idoso, que não teve o nome divulgado, foi violentamente agredido na tarde desta sexta-feira (19/12) no centro comercial de Belém. De acordo com as autoridades, ele supostamente teria agredido uma outra pessoa, também idosa, e a população se revoltou e bateu nele.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado e várias pessoas amontoadas antes das agressões iniciarem. Assim que a pancadaria começa, o idoso recebe vários socos e chutes, vindo a cair próximo de um carrinho de alimentação. Na sequência, a população se afasta e a confusão termina.

Segundo a Polícia Civil, o idoso sofreu um corte na testa e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dele é desconhecido.

Em um aplicativo de mensagens instantâneas circulam informações de que a briga, possivelmente, teria ligação com o som alto na área. Porém, as autoridades ainda não confirmaram essa hipótese. Por enquanto, ninguém foi preso.

Até às 17h56, o caso não havia sido registrado na seccional que atende a área. A Polícia Civil reforçou que, em casos de agressão, é necessário que a vítima compareça a uma unidade policial para fazer o registro da ocorrência para iniciar o trabalho investigativo. Denúncias também podem ser feitas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia – 181 ou pelo Iara – Disque-Denúncia no WhatsApp, no número (91) 98115-9181.