Idoso de 83 anos morre após capotar caminhonete na PA-423, em Monte Alegre

Um idoso identificado como Valdivino Luiz Carolino, de 83 anos, morreu em um acidente de trânsito na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (10), quando a vítima trafegava em uma caminhonete, perdeu o controle do veículo e capotou na pista.

Segundo informações iniciais, a vítima viajava sozinha próximo à comunidade Ipepaqui, distante cerca de 20 km do Centro da cidade, quando o acidente ocorreu. Não há informação sobre o que pode ter provocado a ocorrência. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo da vítima fora da pista. A caminhonete estava virada com as rodas para cima.

Moradores das proximidades foram os primeiros e chegaram ao local e ainda tentaram ajudar o idoso. No entanto, Valdivino não se movia e também estava sem sinais vitais. Agentes de trânsito e equipes das Polícias Civil e Militar foram acionados pelas testemunhas. Eles realizaram os procedimentos investigativos para apurar as circunstâncias do capotamento.

De acordo com as informações preliminares, Valdivino tinha saído da comunidade da Mulata, onde morava. O local fica distante cerca de 33 km da sede do município de Monte Alegre. Após a perícia no local, o corpo do idoso foi levado para a cidade, onde seria analisado e depois liberado para a família.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.