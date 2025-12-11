Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso de 83 anos morre após capotar caminhonete na PA-423, em Monte Alegre

O acidente ocorreu nesta quarta-feira (10), na zona rural do município

O Liberal
fonte

Idoso de 83 anos morre após capotar caminhonete na PA-423, em Monte Alegre. (Foto: Redes Sociais)

Um idoso identificado como Valdivino Luiz Carolino, de 83 anos, morreu em um acidente de trânsito na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (10), quando a vítima trafegava em uma caminhonete, perdeu o controle do veículo e capotou na pista.

Segundo informações iniciais, a vítima viajava sozinha próximo à comunidade Ipepaqui, distante cerca de 20 km do Centro da cidade, quando o acidente ocorreu. Não há informação sobre o que pode ter provocado a ocorrência. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo da vítima fora da pista. A caminhonete estava virada com as rodas para cima.

Moradores das proximidades foram os primeiros e chegaram ao local e ainda tentaram ajudar o idoso. No entanto, Valdivino não se movia e também estava sem sinais vitais. Agentes de trânsito e equipes das Polícias Civil e Militar foram acionados pelas testemunhas. Eles realizaram os procedimentos investigativos para apurar as circunstâncias do capotamento.

De acordo com as informações preliminares, Valdivino tinha saído da comunidade da Mulata, onde morava. O local fica distante cerca de 33 km da sede do município de Monte Alegre. Após a perícia no local, o corpo do idoso foi levado para a cidade, onde seria analisado e depois liberado para a família.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda