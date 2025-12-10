Onze pessoas são presas em ação contra facção criminosa no Pará, Maranhão e Ceará

Onze pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atua no Pará. Os mandados de prisão preventiva e de prisão por recaptura foram deflagrados durante a operação “Nêmeses”, na terça (9) e quarta-feira (10), em municípios paraenses e também em cidades do Maranhão e Ceará.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“Nossas investigações identificaram que os alvos, todos integrantes de uma organização criminosa, estariam escondidos nas cidades de Belém, Ponta de Pedras, Uruará e Capanema, no estado do Pará; em São Luís, no estado do Maranhão, e na cidade de Eusébio, no Ceará. Já em Santa Izabel do Pará e Itaituba, os alvos já estavam no sistema carcerário cumprindo pena. No decorrer das diligências para o cumprimento dos mandados judiciais, nós ainda demos voz de prisão em flagrante a um dos alvos que apresentou um documento falso na sua identificação”, detalhou a titular da DRFC, delegada Amanda Ferreira.

Conforme a PC, cinco dos onze presos possuem cargo de alta relevância na facção criminosa. “Destes cinco presos, nós podemos destacar que um deles atua como ‘torre’ em Vila dos Cabanos, já outro como ‘torre’ em Chaves e como ‘idealizador de missões’ em Marituba. O terceiro ocupa o cargo de ‘idealizador de missões’ no município de Ourém, o quarto é ‘conselheiro das dívidas’ no distrito de Icoaraci. Uma mulher ainda figura como ‘disciplina final’ no município de Cametá”, explicou o titular da DRCO, delegado Augusto Potiguar.

A operação faz parte de uma ação integrada por meio do projeto Impulse, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Além disso, contou com o apoio operacional do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas, da Divisão de Inteligência de Sinais e Dados e dos Núcleos de Apoio à Investigação de Capanema e de Altamira, todos vinculados ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), além do apoio da Delegacia de Ponta de Pedras, da Delegacia de Uruará e das Polícias Civis dos Estados do Ceará e do Maranhão.

As medidas cautelares foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPA). Todos os presos foram conduzidos para as unidades policiais, onde vão prestar depoimento e passar pelos procedimentos legais cabíveis.