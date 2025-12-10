Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Onze pessoas são presas em ação contra facção criminosa no Pará, Maranhão e Ceará

A operação ocorreu na terça (9) e quarta-feira (10), quando foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de prisão por recaptura

O Liberal
fonte

Onze pessoas são presas em ação contra facção criminosa no Pará, Maranhão e Ceará. (Foto: Polícia Civil)

Onze pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atua no Pará. Os mandados de prisão preventiva e de prisão por recaptura foram deflagrados durante a operação “Nêmeses”, na terça (9) e quarta-feira (10), em municípios paraenses e também em cidades do Maranhão e Ceará.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“Nossas investigações identificaram que os alvos, todos integrantes de uma organização criminosa, estariam escondidos nas cidades de Belém, Ponta de Pedras, Uruará e Capanema, no estado do Pará; em São Luís, no estado do Maranhão, e na cidade de Eusébio, no Ceará. Já em Santa Izabel do Pará e Itaituba, os alvos já estavam no sistema carcerário cumprindo pena. No decorrer das diligências para o cumprimento dos mandados judiciais, nós ainda demos voz de prisão em flagrante a um dos alvos que apresentou um documento falso na sua identificação”, detalhou a titular da DRFC, delegada Amanda Ferreira.

Conforme a PC, cinco dos onze presos possuem cargo de alta relevância na facção criminosa. “Destes cinco presos, nós podemos destacar que um deles atua como ‘torre’ em Vila dos Cabanos, já outro como ‘torre’ em Chaves e como ‘idealizador de missões’ em Marituba. O terceiro ocupa o cargo de ‘idealizador de missões’ no município de Ourém, o quarto é ‘conselheiro das dívidas’ no distrito de Icoaraci. Uma mulher ainda figura como ‘disciplina final’ no município de Cametá”, explicou o titular da DRCO, delegado Augusto Potiguar.

A operação faz parte de uma ação integrada por meio do projeto Impulse, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Além disso, contou com o apoio operacional do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas, da Divisão de Inteligência de Sinais e Dados e dos Núcleos de Apoio à Investigação de Capanema e de Altamira, todos vinculados ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), além do apoio da Delegacia de Ponta de Pedras, da Delegacia de Uruará e das Polícias Civis dos Estados do Ceará e do Maranhão.

As medidas cautelares foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPA). Todos os presos foram conduzidos para as unidades policiais, onde vão prestar depoimento e passar pelos procedimentos legais cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação Nêmeses

combate a facções criminosas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda