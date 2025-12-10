Suspeito de tráfico, ‘Gasparzinho’ morre durante intervenção policial em Alenquer

Um homem identificado como Rodrigo Morais, mais conhecido como ‘Gasparzinho’, morreu em uma intervenção policial nesta quarta-feira (10), em Alenquer, oeste do Pará. A ação ocorreu no bairro da Independência, após agentes da Polícia Militar serem acionados para verificar uma denúncia relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, ‘gasparzinho’ já tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e crimes patrimoniais. A corporação informou que recebeu relatos de que ele estaria armado dentro de uma residência e havia sido visto saindo de um ponto de venda de drogas carregando uma sacola.

De acordo com a PC, a equipe seguiu até a estrada da praia após informações de que Gasparzinho estaria no local. Quando os agentes chegaram, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado um disparo contra a equipe. Em seguida, ainda segundo a corporação, ele tentou retirar a arma de um dos agentes e acabou sendo atingido. Gasparzinho não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais informaram que moradores da área contaram ter medo do suspeito. Antes da intervenção, ainda segundo os relatos policiais, uma mulher do local contou que Gasparzinho teria entrado na casa dela e pedido para a vítima preparar comida. No entanto, depois teria tentado abusar da mulher. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades para verificar a veracidade das informações.

No local da intervenção, os policiais apreenderam a cápsula do tiro disparado pelo suspeito, drogas e a arma que teria sido usada contra os agentes. Conforme a polícia, Gasparzinho seria integrante de uma facção criminosa e era conhecido na cidade. Em declaração à imprensa, um dos policiais afirmou que o jovem acumulava diversas passagens por assaltos e já havia tomado a arma de um militar em outra ocasião.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a instituição disse que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Alenquer.